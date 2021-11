Grande Fratello Vip, torna il sereno tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: "Non pensavo di ferirti così"

Gossip TV

Al Gf Vip arriva il confronto tra Katia e Miriana.

Domani, venerdì 26 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Intanto nella Casa, sembra essere tornato finalmente il sereno tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

Il confronto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, è arrivato il tanto atteso confronto tra Katia e Miriana. Tutto è successo grazie ad Alex Belli e Davide Silvestri, che hanno richiamato la showgirl al tavolo con loro per poi lasciarle sole. Ancora provata dalla loro lite, l'ex di Pago si è seduta vicino alla soprano lasciando trasparire un sorriso di felicità.

"No no adesso basta pianti, sono stata già troppo male per conto mio. Un giorno fuori da qua mi spiegherai il perché lo hai fatto" ha dichiarato la Ricciarelli vedendo la Trevisan in lacrime. "Te lo spiego quando vuoi, non l'ho fatto con una mira particolare, un gioco. L'ho detto anche in Confessionale che non pensavo reagissi così, non pensavo di ferirti" ha confessato la showgirl.

"Per me uscire venerdì va benissimo. Per il resto, ho sorriso a Sophie che non mi guardava più in faccia per avermi votato. La tua invece era una pugnalata, capisci? Vogliamo adesso finirla? Dai" ha concluso Katia rivelando di voler voltare pagina e ritrovare il rapporto con Miriana.

