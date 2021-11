Grande Fratello Vip, torna il sereno tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Gossip TV

Gianmaria ad Alex: "Sono contento dell'equilibrio che c'è".

Nuovi confronti e riappacificazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli e Gianmaria Antinolfi hanno deciso di confrontarsi per trovare un punto d'incontro.

Il confronto tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Nonostante i contrasti delle ultime settimane, Alex e Gianmaria hanno trovato il modo di convivere e di andare oltre i loro scontri. "Sono felice della pace e dell’equilibrio che c’è" ha dichiarato l'ex di Belen Rodriguez rivelando di essere contento dell’atmosfera che si respira ultimamente nella Casa del Grande Fratello Vip "Questo è un ricordo che voglio portarmi per tutta la vita".

Parlando del malumore di Soleil Sorge, Antinolfi ha consigliato a Belli di darle tempo: "Sicuramente in questo momento lei non sta bene qua dentro, vorrebbe essere altrove. Lei somatizza, non è una che le caccia fuori, se le tiene tutto dentro e poi scoppia. Adesso è esplosa. Interiorizza tantissimo quindi adesso bisogna lasciarle un pò d'aria".

"Va bene" ha affermato Alex accettando i preziosi consigli di Gianmaria pur ammettendo di avere un approccio diverso e di sperare che tra lui e Soleil torni tutto come prima. Riusciranno a recuperare il loro rapporto? Staremo a vedere.

