Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi vince la quinta edizione (video)

L'influencer milanese vince la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi vince la quinta edizione del Grande Fratello Vip, vincendo il televoto finale contro Pierpaolo Petrelli.

25 anni, milanese, influencer con 1,3 milioni di follower su Instagram, Tommaso Zorzi è una star del web Di recente ha scritto un libro 'Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri' ed è diventato CEO di una newco dopo la laurea triennale Economia e Business Management conseguita a Londra. Poco prima di entrare nella Casa, ha annunciato di essere diventato amministratore delegato della sua società di contenuti televisivi e progetti nel settore dello spettacolo, House of Talent.

Il GF Vip non è la sua prima esperienza sul piccolo schermo: in TV lo abbiamo già visto in Riccanza, Pechino Express, Dance Dance Dance e in una puntata di Cortesie per gli ospiti.

La quinta edizione del Gf Vip, la più lunga di sempre, iniziata il 14 settembre scorso e terminata il 1 marzo 2021, ha finalmente il suo vincitore, Tommaso Zorzi, al quale è adnato anche il montepremi di 100 mila euro. Un vero e proprio showman irresistibile la cui carriera televisiva è solo iniziata.