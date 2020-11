Gossip TV

Tommaso Zorzi si scaglia contro Massimiliano Morra dopo la Puntata del Grande Fratello Vip per aver fatto la spia a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Tommaso Zorzi si scaglia contro Massimiliano Morra dopo la Puntata del Grande Fratello Vip. Il motivo? L’attore partenopeo ha partecipato alla discussione su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, per poi andare a spifferare tutto alle due gieffine, suscitando la furia dell’influencer che mal sopporta questi repentini voltafaccia.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Massimiliano Morra

Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è al centro delle polemiche, dopo che la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip hanno accusato la modella di strategia. La brasiliana si è avvicinata a diversi Vip durante questo primo mese e mezzo di reclusione, intrecciando e distruggendo relazioni con un’incredibile facilità. È il caso di Francesco Oppini, che inizialmente sembrava essere il punto di riferimento di Dayane, la quale aveva confessato di avere una cotta per il figlio di Alba Parietti. Dopo poche settimane, quando Oppini non ha ceduto all’innegabile fascino della modella, la Mello ha indirizzato la sua attenzione a Rosalinda Cannavò. La bella attrice, dopo l’inizio molto movimentato che ha portato sconvolgenti verità sul suo passato e su quello dell’ex fidanzato (ma solo per finta, sia chiaro) Massimiliano Morra, ha vissuto settimane apatiche ed è finita in secondo piano rispetto ad altri inquilini di Cinecittà. La Mello ha intrecciato una relazione profonda con Rosalinda, che sembra pronta a tornare single per la modella. Le due amiche si sono scambiate baci molto passionali, effusioni intime e il pubblico sembra convinto che tra loro ci sia molto di più che una semplice amicizia. La lealtà di Dayane, tuttavia, è stata messa in discussione da Tommaso Zorzi e da molti inquilini del Gf, che hanno accusato la brasiliana di sfruttare l’ingenua Cannavò che, sebbene abbia dichiarato di non essere affatto indifesa, di certo non sembra neppure essere pronta a ricevere un forte scossone emotivo.

Massimiliano Morra ha fatto la spia? Zorzi smaschera l'attore del Gf Vip

Dopo che in Casa è scoppiato il caos e tutti si sono scagliati contro Dayane, Massimiliano Morra ha silenziosamente portato avanti il suo gioco. L’attore partenopeo è un concorrente fantasma, che sa dove colpire per continuare a rimanere in gioco e non ha paura di cambiare idea in modo sorprendente e inaspettato, forse assecondando un po’ troppo il vento che tira in Casa. Quando Tommaso ha scoperto che Morra, dopo aver ascoltato i loro discorsi e aver dato completamente ragione alla maggioranza, è andato a riferire tutto a Dayane e Rosalinda, l’influencer è andato su tutte le furie. “Perché mi hai detto che avevamo ragione noi? Quindi sei stato una sentinella. Dandomi ragione mi hai fomentato invece che creare un contraddittorio. Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti”, ha sbottato Zorzi dopo la Puntata. Come sempre, Morra ha mantenuto la sua compostezza replicando di aver semplicemente cambiato idea, valutando l’amicizia tra le gieffine in modo positivo e di non essersi opposto, perché non aveva voglia di litigare. Insomma, Massimiliano ormai inizia a non stupire più, applicando sempre lo stesso schema a tutte le situazioni che si creano al Gf Vip. L’attore è finito in Nomination con Stefania Orlando, e rischia di lasciare il gioco.

