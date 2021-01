Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi tra il Flirt con Kevin e Luca Vismara: la verità a Live-Non è la d'Urso

Gossip TV

A Live-Non è la d'Urso arriva l'ex fiamma di Tommaso Zorzi e Taylor Mega conferma il flirt tra il concorrente del Grande Fratello Vip e Luca Vismara.

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese ha gettato un’ombra di mistero sulla sua vita privata e ci ha pensato Barbara d’Urso ad indagare. Nel salotto di Live-Non è la d’Urso, la presentatrice partenopea incontra Kevin, ex fiamma di Zorzi, e Taylor Mega insinua che anche Luca Vismara abbia avuto un flirt con il gieffino.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: chi è Kevin?

Favoloso matador della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi inizia a sentire il peso dei lunghi mesi trascorsi in Casa. Dopo il duro sfogo di Stefania Orlando, che sembrava sinceramente pronta a lasciare per sempre il reality show di Canale5, Zorzi ha confessato di voler abbandonare durante la Puntata di questa sera.

Le intenzioni del gieffino non sono ancora chiare, ma il pubblico inizia già a disperarsi dal momento che Tommaso è uno dei concorrenti preferiti di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Mentre Zorzi medita sul suo destino, nel salotto di Live-Non è la d’Urso la vita privata dell’influencer milanese diventa soggetto di discussione. Barbara d’Urso ha invitato Kevin, affascinante tatuato, che ha raccontato a Biccy di aver avuto un flirt con Tommaso poco prima de suo ingresso al Gf Vip.

Tommaso Zorzi e Luca Vismara hanno avuto un flirt? La conferma a Live-Non è la d'Urso

“Ho conosciuto Tommaso due settimane prima che entrasse in Casa grazie ad un'amica in comune [...] L’ho raccontato perché avevo letto qualche giorno prima un’intervista che ha fatto Luca Vismara che aveva dichiarato che aveva frequentato Tommaso Zorzi nell’ultimo periodo prima di entrare in Casa, invece sono stato io l’ultimo”, ha confessato Kevin.

A quel punto, Taylor Mega ha deciso di intervenire, confermando il flirt tra Vismara e Zorzi. In realtà, l’ex naufrago ha ammesso di aver conosciuto l’influencer senza specificare il periodo esatto della loro frequentazione, anche se nutre speranze sul gieffino. Nel frattempo, Kevin rivendica il diritto di essere stato l’ultimo ad aver frequentato Zorzi, ma chissà se la versione del milanese coinciderà con quella dell’ospite della d’Urso.

