Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi torna all'attacco contro Matilde Brandi: "Sei falsa, inutile che fingi" (VIDEO)

L'influencer del Grande Fratello Vip e la coreografa ai ferri corti.

Tommaso Zorzi e Matilde Brandi ai ferri corti. I due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno provato ad andare d’accordo in questi ultimi giorni, ma non c’è stato niente da fare. E in queste ore hanno avuto l’ennesimo scontro.

Nuovo scontro al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi

Nuovi confronti nella Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso ha deciso di affrontare Matilde in maniera diretta spiegandole che il suo comportamento delle ultime ore l'ha messo seriamente in difficoltà: "Le mie valutazioni di questo caso le ho sempre prese seguendo la tua versione ma ci sono delle incongruenze...Quando parli con me c’è sempre una certa acidità. Questa roba non è partita da me ma da te. Secondo me sei falsa…Inutile che fingi, piuttosto dimmi ‘mi stai sul ca**o’. Qui dentro non mi arrivi sempre vera".

La Brandi ha provato subito a difendersi, dichiarando di non credere sia mai stata falsa nei suoi confronti e di non avere nulla contro di lui: "Tu hai il tuo modo di fare che a volte è pesante ma non mi stai antipatico, a me dispiace, te lo dico con il cuore in mano, forse non è nato un feeling…". "Non mi stai simpatica…" ha prontamente replicato Zorzi, che è rimasto fermo nella sua posizione.

La coreografa ha poi chiesto al giovane influencer milanese se pensa certe cose sul suo conto perchè ha semplicemente difeso Adua Del Vesco, la quale ha negato in diretta ad Alfonso Signorini di aver detto che Massimiliano Morra sarebbe gay: "Io credo che non sia bugiarda". "Ma cosa dici? Ha ammesso lei di aver mentito…Quello che dici è ridicolo…" ha risposto il ragazzo. Tra i due concorrenti del Gf Vip sembra essersi alzato un muro e dopo le dichiarazioni di Tommaso anche Matilde non sembra più molto interessata a far capire il suo punto di vista al compagno d'avventura.

