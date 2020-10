Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi svela tutta la verità sul famoso incontro in albergo con Adua Del Vesco

Gossip TV

Dopo tante discussioni, l'influencer decide di vuotare il sacco sull'attrice al Grande Fratello Vip.

Adua Del Vesco continua a stare al centro delle polemiche per il comportamento e le numerose bugie dette al Grande Fratello Vip. Sono giorni, inoltre, che non si fa altro che parlare dell'incontro avvenuto in albergo tra l'attrice e Tommaso Zorzi, che non si arrende mai e ha tutte le intenzioni di non fargliela passare liscia.

Ecco cosa si sono detti Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, la verità al Gf Vip

Tommaso non sopporta più Adua. Tutto è partito dalle nomination della scorsa settimana quando l’influncer ha confessato ad Alfonso Signorini dell’incontro furtivo avvenuto in hotel con l'attrice e della grave insinuazione di lei sull'omosessualità di Massimiliano Morra. Parole fortemente smentite per poi essere ritrattate. Messa alle stresse, infatti, la ragazza ha dovuto ammettere che l’incontro c’è stato, ma ha continuato a ribadire di non aver detto nulla sull’orientamento sessuale dell'attore.

Zorzi, non contento, ha deciso di tornare sull'argomento e svelare tutta la verità sull'incontro avvenuto in albergo con la Del Vesco. Interpellato da Elisabetta Gregoraci, il giovane influencer milanese ha deciso di vuotare il sacco e raccontare nei dettagli come è andata realmente la conversazione con l'attrice: "Questo è quello che ho raccontato in confessionale. Lei mi ha raccontato di questa cosa in sospeso che aveva con Massimiliano, c’era sempre un velo di incertezza in questo racconto, non mi avevi detto nessun dettaglio e così io le ho chiesto se lui fosse gay, perché sembrava ci fosse qualcosa di non detto".

Tommaso ha poi aggiunto che, alla sua domanda su Morra, Adua aveva risposto facendo un cenno di sì con la testa e quindi confermando la sua ipotesi sull’omosessualità di Massimiliano: "Io le ho chiesto, perché lo chiedo di tutti, ‘Ma è gay?’. Lei mi ha risposto ‘Eh sì'". Sarà andata davvero così? Come reagirà la giovane attrice a queste accuse? Siamo sicuri che Signorini tornerà sull'argomento anche stasera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

