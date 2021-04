Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sul legame con Francesco Oppini: "I rapporti non vanno definiti, ma vissuti" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso e Francesco parlano della loro amicizia nata al Gf Vip nel salotto del Maurizio Costanzo Show.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha appassionato milioni di telespettatori. Ospiti dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, i due ex gieffini sono tornati a parlare del loro rapporto speciale, che cresce giorno dopo giorno.

La verità di Tommaso Zorzi sul rapporto nato al Gf Vip con Francesco Oppini

Tra gli ospiti dell'ultimo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, andato in onda ieri mercoledì 14 aprile 2021 su Canale 5, ci sono stati anche Tommaso e Francesco. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno parlato della loro amicizia per poi esibirsi sulle note del celebre brano di Elton John, Your Song.

Un'esibizione che ha colpito il conduttore, ma anche Rudy Zerbi: "Complimenti per due motivi, per prima cosa perché non siete stati impostati, ma naturali e questa è la cosa più importante nella musica. Poi avete passato tutto il tempo a supportarvi a vicenda, quindi bravi".

Parlando della sua amicizia con Oppini, Zorzi ha confessato: "La storia come è andata la sanno un po’ tutti e quando mi chiedono se mi sarebbe piaciuto avere una storia con Francesco io rispondo che quello che abbiamo avuto e abbiamo io e Francesco è più di una storia, noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore. Con Francesco mi confido, riesco a parlare… Con lui riesco a fare tutta una serie di cose che spesso in una coppia non si fanno".

"Non vanno definiti i rapporti, vanno vissuti e soprattutto quando una persona mi chiede ‘Ma allora cosa siete?’, mi scende un po’ la voglia di spiegarglielo, perché lo devo spiegare a te? Io vengo a chiederti che rapporti hai a casa? Ma cosa te ne frega a te?" ha concluso Tommaso.

