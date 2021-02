Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta: "Si nasconde dietro a questo vittimismo che è solo suo" (VIDEO)

Gossip TV

Andrea Zelletta critica Maria Teresa, che viene difesa da Tommaso.

Stasera, lunedì 1 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Andrea Zelletta si è lasciato andare a un lungo sfogo con Tommaso Zorzi in cui ha criticato il comportamento incoerente di Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta stanca del Gf Vip? Parla Tommaso Zorzi

Vedendo Tommaso da solo in giardino, Andrea ne ha approfittato per esporgli il suo pensiero riguardo alcuni comportamenti ambigui assunti da Maria Teresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha accusato la nota conduttrice di essere incoerente e spesso contradittoria. "Sinceramente la vedo nel pallone, non è lucidissima, parlale. Sono certo che è stanca, in questo momento davvero non è lucida" ha dichiarato l'influencer prendendo le difese dell'amica.

"Si è addirittura lamentata ieri perché si sente invisibile, io sempre carino ed educato" ha aggiunto Zelletta. "A volte sembra persino che non le basti e che voglia delle attenzioni straordinarie" ha prontamente replicato Zorzi cercando di giustificare la Ruta e attribuendo alla stanchezza la causa dei suoi malumori.

Alla conversazione si è poi unita anche Stefania Orlando che ha confermato le parole di Tommaso: "Maria Teresa è molto stanca e avete notato che non si ferma mai?". "È talmente stanca che a volte si nasconde dietro a questo vittimismo che è solo suo, non è così" ha concluso il giovane influencer milanese che ha spronato Andrea ad avere un confronto con Maria Teresa.

