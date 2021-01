Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Si parlerà di loro solo come coppia" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso critica duramente la neo coppia del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è tornato all'attacco contro la neo coppia del Grande Fratello Vip formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il giovane influencer milanese, in seguito alla crisi del modello, ha espresso il suo disappunto per questa storia d'amore nata davanti alle telecamere.

Le dure parole di Tommaso Zorzi sulla neo coppia del Gf Vip

La passione scoppiata tra Giulia e Pier ha suscitato molte critiche e polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde la crisi in cui è caduto l'ex velino di Striscia la Notizia in queste ore, non è passata inosservata agli occhi attenti di Tommaso che, in veranda con alcuni suoi compagni di gioco, ha rivelato il suo pensiero sulla coppia.

"È indubbio che con questa storia d' amore, le capacità professionali di Pierpaolo passano in secondo piano e quindi è normale che la famiglia si ponga questa questione" ha ammesso Andrea Zenga scatenando la reazione di Zorzi. "Il punto è che qualunque cosa faranno, a meno che non sia qualcosa di veramente eclatante, si parlerà di loro esclusivamente come coppia. Anche a me la coppia piace ma spero che il loro non sia solo il bisogno di soddisfare il momento" ha affermato il giovane influencer milanese.

Alla discussione si è aggiunta anche Stefania Orlando che ha rivelato il suo pensiero sulla storia nata al Gf Vip tra la Salemi e Pretelli: "Il dissenso della famiglia lo sta condizionando". Secondo la conduttrice, quindi, il motivo della crisi del ragazzo è legato al comportamento della sua famiglia che più volte gli ha consigliato di continuare il suo percorso da solo. "Sai, dopo l’esperienza che ha avuto lei nel suo GF prima e lui qua, manco a dire che non lo sapevano" ha concluso Zorzi.

