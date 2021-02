Gossip TV

Tommaso Zorzi tradisce Maria Teresa Ruta e la spedisce in Nomination durante la Puntata del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi ha deciso di spedire in Nomination l’amica Maria Teresa Ruta. Da diversi giorni l’atteggiamento ambiguo della presentatrice ha iniziato ad esasperare l’influencer milanese, che si è lamentato con Stefania Orlando. A sorpresa, Zorzi ha preso una decisione definitiva che ha fatto molto discutere, dopo l’incontro tra Francesco Baccini e la Ruta nella Puntata del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Tommaso Zorzi tradisce Maria Teresa Ruta

L’atteggiamento ambiguo di Maria Teresa Ruta inizia ad infastidire tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Se da una parte la presentatrice è per molti un punto di riferimento, sempre pronta ad ascoltare i problemi degli altri e ad offrire una parola di conforto nella situazioni più complesse. D’altra parte, tuttavia, la Ruta tende spesso a fare qualche battuta di troppo, per poi ritrattare tutto quando comprende di aver esagerato, oltre al fatto di cambiare idea in modo troppo repentino a discapito dei gieffini che sono sempre stati dalla sua parte.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non hanno mai creduto a chi ha accusato la Ruta di essere una doppiogiochista, ma ora che l’avventura nel reality show di Canale5 volge al termine, i sospetti sulla gieffina sembrano essere sempre più reali. Per questo Tommaso ha sbottato contro Maria Teresa, per poi rimanere ancora più deluso per l’incontro con Francesco Baccini. Nel corso della settimana, infatti, la presentatrice ha raccontato dettagli della sua breve frequentazioni con il noto cantante, che invece in Puntata ha negato tutto, raccontando una versione dei fatti ben differente.

Tommaso Zorzi stupisce durante le Nomination del Gf Vip

Forte dell’ennesima prova dell’ambiguità della Ruta, Zorzi ha deciso di compiere un gesto forte e di spedirla in Nomination. “La situazione è la seguente: io stasera perdo la verginità, perché nominerò una persona che non ho mai nominato. Molte persone hanno messo la pulce nell’orecchio riguardo all’ipotetica recita che sta facendo qui Maria Teresa Ruta, ora la bugia di stasera mette una piccola crepa sull’affresco Maria Teresa Ruta e dunque la nomino. Mi riferisco a Francesco Baccini… Glielo abbiamo chiesto tutti! La nomino perché le voglio bene”, ha dichiarato Tommaso.

In studio, Guenda Goria ha chiesto all’influencer di non separare il loro trio, ma Tommaso è irremovibile e promette di indagare più a fondo sulla gieffina. Ben diversa la decisione di Stefania che, invece, ha salvaguardato l'amica e ha nominato Giulia Salemi. Il gesto di Zorzi poterà certamente ad uno scontro con Maria Teresa, e chissà se la gieffina riuscirà a perdonare e a non portare rancore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.