Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si vendica di Giulia Salemi e la manda in Nomination

Dopo il tradimento di Giulia Salemi, Tommaso Zorzi potrebbe tener fede alle sue parole e mandare l'amica del Grand Fratello Vip in Nomination.

Tommaso Zorzi non perdona. Giulia Salemi si è schierata dalla parte di Patrizia De Blanck nonostante l’abbia nominata, e l’influencer promette all’influencer italo-persiana di vendicarsi in Puntata, spedendola al televoto.

Grande Fratello Vip, colpo di scena: Tommaso Zorzi tradisce Giulia Salemi?

Tutti si aspettavano che tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ci sarebbero stati fuoco e fiamme. L’influencer italo- persiana ha fatto il suo ingresso nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato Zorzi dopo la loro burrascosa lite. Secondo le indiscrezioni, infatti, Tommaso e Giulia avrebbero allentato i rapporti dopo che la bella gieffina avrebbe dimenticato di augurare buona fortuna all’amico, per la pubblicazione del suo libro. Un gesto che ha portato ad un confronto acceso e che, si presumeva, avrebbe avuto ripercussioni anche nella Casa di Cinecittà. Invece, Tommaso e Giulia vanno d’amore e d’accordo, salvo qualche scenata di gelosia per colpa di Francesco Oppini, grande amico di Zorzi nel reality.

Giulia Salemi rischia la Nomination al Gf Vip

Forse proprio la gelosia è alla base della scelta contraddittoria della persiana che, durante l’ultima Puntata, si è schierata a favore di Patrizia De Blanck, sebbene lei stessa l’avesse spedita in Nomination. La Contessa è diventata una furia con la nuova arrivata, rea di aver fatto il suo nome rischiando di compromettere più di due mesi di percorso. Giulia ha sorpreso il pubblico, scegliendo di sostenere Patrizia pubblicamente. Tommaso, che odia le incongruenze e la falsità, non ha perdonato l’amica e la ha promesso che si sarebbe vendicato votandola durante le prossime nomination. Mentre Giulia si avvicina pericolosamente a Pierpaolo, tanto che il popolo del Web ha iniziato a tifare per questa ipotetica nuova coppia, Zorzi rimane fedele ad Oppini e vive con ansia l’eliminazione di questa sera. Al televoto ci sono Francesco, la De Blanck, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, attaccata da Massimiliano Morra a Live-Non è la d’Urso. Chi di loro dovrà salutare per sempre il reality show di Canale5?

