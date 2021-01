Gossip TV

Tommaso Zorzi racconta la storia del suo primo amore ai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi parla del suo primo e tormentato amore, stupendo tutti con un racconto shock nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese parla di una relazione tossica, culminata con un episodio di violenza fisica che lo ha portato a prendere una decisione definitiva.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e il racconto shock sul primo amore

Tommaso Zorzi è tra i concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua ironia e la sua sensibilità, Zorzi ha trovato appoggio in una larga fetta di pubblico come dimostrano i numeri incredibili che registra la sua pagina Instagram. Nella Casa, Tommaso ha legato in particolar modo con Francesco Oppini, per il quale si è preso una bella cotta pur sapendo che il sentimento amoroso non sarebbe potuto essere corrisposto se non in termini di una bellissima amicizia, e con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Poche ore fa, dopo aver scoperto grazie alla rivelazione di Alfonso Signorini che il Gf Vip sarebbe stato prolungato ulteriormente, Zorzi ha avuto un attacco di conati dovuti al nervoso. Il gieffino, infatti, non ha nascosto di essere molto triste per la decisione della produzione e per il fatto di non essere stati avvertiti per tempo che la Finale sarebbe slittata. Per calmare il suo nervosismo, Tommaso ha deciso di rivangare alcuni episodi del suo passato e parlare del suo primo vero amore.

Tommaso Zorzi soprende al Grande Fratello Vip: "Mi ha tirato due calci"

Zorzi racconta di aver conosciuto il suo primo fidanzato mentre si trovava in Scozia per studiare. Lui è un ragazzo italiano e la loro storia d’amore si trovava ad essere vissuta con la paura dei chilometri che li separavano. L’influencer racconta di aver esagerato molto in termini di ansia, ma anche nel modo in cui seguiva ciecamente tutto ciò che il suo fidanzato suggeriva. L’atteggiamento remissivo di Tommaso, tuttavia, si è interrotto quando durante una serata in discoteca, il fidanzato ha mostrato un comportamento molto violento.

“Una volta eravamo in discoteca e l’ho beccato tanto così da uno, così l’ho preso per la maglietta, l’ho tirato. Lui si è girato ed ha iniziato ad azzuffarsi, così ci hanno sbattuto fuori. E proprio fuori la discoteca lui mi ha sbattuto per terra, e mi sono aperto il mento, e dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta”, ha confessato Tommaso lasciando sotto shock gli inquilini del Gf Vip.

