Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi scopre la data della Finale: i Concorrenti minacciano di lasciare la Casa

Tommaso Zorzi scopre che la Finale è stata nuovamente posticipata e nella Casa del Grande Fratello Vip scoppia il Caos.

Tommaso Zorzi ha fatto una scoperta sconcertante, che ha fatto scoppiare il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer, infatti, ha chiesto conferma della Finale venendo così a conoscenza di un ulteriore prolungamento, non ancora comunicato ai concorrenti della quinta edizione, che ha messo in grande agitazione gli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sotto shock: una scoperta inattesa

Mediaset ha deciso di prolungare ulteriormente la quinta edizione del Grande Fratello Vip, facendo slittare le Finale al 26 febbraio 2021. Il successo che il reality show di Canale5 sta ottenendo, grazie ad ascolti record e alto tasso di gradimento tra il popolo dei social, ha spinto i piani alti a tentare questo nuovo approccio, forse non tenendo conto della frustrazione dei concorrenti che sono reclusi in Casa da più di 120 giorni. A Cinecittà la tensione è lampante, anche gli animi più quieti e allegri non vedono la luce in fondo al tunnel e lasciando che l’ansia mini il loro percorso e umore.

È il caso di Maria Teresa Ruta che ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, scatenato tra gli altri fattori dalla stanchezza accumulata negli ultimi lunghi mesi. La scelta del Gf Vip di non comunicare ai gieffini l’ulteriore prolungamento non è piaciuta proprio a nessuno, dal momento che si doveva dar modo ai partecipanti di scegliere se restare o lasciare come fu nel caso di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Zorzi scopre il nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip

La decisione della produzione si è ritorta contro quando Tommaso Zorzi ha iniziato ad indagare sempre più insistentemente sulla conclusione del reality show e in confessionale è arrivata la notizia che la data non è certa. L’influencer, molto scosso, è tornato dai suoi compagni di viaggio e ha spiegato l’accaduto commentando: “Gli ho detto: ‘Io ho questa ansia ditemi solo che finisce’. Mi hanno risposto che non lo sanno. Non si può, non si può stare più in un posto del genere. Ma tu puoi tenere una persona in un posto del genere?”, ha sbottato Zorzi trovando l’approvazione dei gieffini che si sono allarmati immediatamente.

Insomma, sembra proprio che dopo le proteste Alfonso Signorini sarà costretto a parlare con i suoi Vipponi ma quanti di loro rimarranno fedeli e resteranno in casa? Nel frattempo su Twitter piovono critiche durissime contro il presentatore, reo di non aver messo i suoi concorrenti in condizione di scegliere liberamente della propria sorte.

