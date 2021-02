Grande Fratello Vip, "Tommaso Zorzi sarà il mio testimone di nozze": Francesco Oppini sorprende

Gossip TV

Francesco Oppini è certo: Tommaso Zorzi sarà il suo testimone di nozze. Ecco cosa ha rivelato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi potrebbe realizzare il suo sogno di trovarsi all’altare al fianco di Francesco Oppini, anche se in una veste che forse non si sarebbe mai immaginato. Il figlio di Alba Parietti, infatti, ha confessato che vorrebbe il concorrente del Grande Fratello Vip come suo testimone di nozze quando deciderà di sposare la sua fidanzata Cristina. Come reagirà Zorzi a questa notizia?

Gf Vip, Francesco Oppini all'altare con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono legatissimi, e l’influencer milanese continua a pensare al figlio di Alba Parietti anche se quest’ultimo ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip ormai da mesi. Zorzi, infatti, ha ammesso di provare sentimenti piuttosto profondi per il cronista che vanno oltre una semplice amizia, sebbene consapevole che Francesco non potrà ricambiare questo sentimento se non con un sincero affetto, dal momento che è innamoratissimo della sua fidanzata Cristina con la quale sta per iniziare anche una convivenza.

Poche settimane fa, parlando del rapporto con Oppini, Tommaso ha tirato in ballo le ipotetiche nozze dell’ex gieffino, ammettendo: “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua”. Ospite di Casa Chi, Francesco ha parlato delle future nozze con Cristina, dichiarando di volere assolutamente Tommaso al suo fianco in quel giorno così speciale.

Tommaso Zorzi testimone di nozze per Francesco Oppini? La confessione dell'ex gieffino

“Delle nozze parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, inviato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo i balletti e cantando”, ha spiegato Oppini. Immediata la reazione del fandom dei due concorrenti del Gf Vip, che ha sottolineato come tutti vorrebbero Tommaso nelle vesti dello sposo piuttosto che del testimone. Insomma, i due amici potrebbero essere pronti per il remake de Il matrimonio del mio migliore amico!

Nel frattempo, Oppini è stato preso di mira da Elisabetta Gregoraci su Instagram. La showgirl calabrese ha pubblicato una serie di sconcertanti, e poco lusinghiere, Ig Stories indirizzate ad alcuni ex gieffini della quinta edizione. L'accaduto ha fatto scalpore, fino a quando non si è scoperto che la Gregoraci è stata vittima di un hacker e che non ha scritto di suo pugno i malevoli commenti.

