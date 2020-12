Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rompe il silenzio e svela il motivo della sua lite con Giulia Salemi: "Ho scoperto che..."

Gossip TV

Il giovane influencer milanese senza freni nella Casa del Grande Fratello Vip.

Cosa è realmente successo tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi prima dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip? A rivelarlo è stato proprio l'influencer milanese che, durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio ha raccontato la sua verità e i reali motivi che li hanno portati ad allontanarsi.

La verità di Tommaso Zorzi sulla lite con Giulia Salemi, la confessione al Gf Vip

Sappiamo tutti che l'amicizia che legava Tommaso e Giulia aveva subito una battuta d'arresto ma non conoscevamo realmente quale fosse il reale motivo di questo allontanamento. A raccontarlo è stato finalmente Tommaso che, parlando con Cristiano, ha confessato: "Un po’ per il libro, un po’ perché quando lei si era fidanzata con Francesco si era un po’ allontanata".

Di fronte alla curiosità di Malgioglio, Zorzi ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutti i particolari della storia: "Praticamente io esco con il libro e glielo dico, la chiamo e le dico 'Giulia, dato che sei un'amica volevo dirti che con Mondadori ho fatto questa cosa del libro' ma lei non mi dice niente. Dopo vengo a scoprire che anche lei usciva con un libro nello stesso periodo, non me l’aveva detto e si era fatta anticipare la data d’uscita per uscire prima di me".

La rivelazione di Tommaso ha spiazzato il noto paroliere che ha subito ironizzato dicendo di voler far riemergere l’argomento nella Casa del Gf Vip: "Stupendo, vi faccio litigare poi domani". Cosa succederà tra Zorzi e la Salemi? Siamo sicuri che Alfonso Signorini non si lascerà scappare l'occasione di affrontare la questione nella prossima diretta.

