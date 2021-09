Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela: "Mi sto staccando dai social perché..."

Gossip TV

Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip rivela i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dai social.

Con la partecipazione al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è riuscito a farsi conoscere e a conquistare il cuore di molte persone. Ospite del suo appuntamento Tz101 in onda su R101, il vincitore del reality show ha rivelato la sua decisione di volersi allontanare dal mondo dei social.

La rivelazione di Tommaso Zorzi

"Io sono in ottimi rapporti con il TZ Vip, loro sono la mia costola social che in realtà adesso sempre di più si sta staccando da me, ma nel senso buono nel senso che sempre di più si creano degli equilibri tra di loro che è giusto che ci siano" ha dichiarato Tommaso a Tz101 "Io non pretendo di essere il paladino di nessuno, se non di me stesso, e dunque non mi elevo a guru, anche perché volutamente mi sto staccando un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercé di chiunque".

Il vincitore della quinta edizione del Gf Vip ha poi rivelato i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione: "C’è gente che si sente titolata a doverti dare delle direttive su come gestire la tua vita privata, e anche no grazie, non lo fa mia madre, non capisco perché lo debbano fare loro".

Zorzi ha infine parlato della sua storia d'amore con il ballerino Tommaso Stanzani, conosciuto grazie a Maria De Filippi: "L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria De Filippi. Là lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo. Quando Tommaso è uscito gli ho scritto, ci siamo visti ed il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi".

