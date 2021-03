Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela: "Mediaset vuole investire su di me, ho sempre sognato di..."

Gossip TV

Tommaso si racconta dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip facendo un annuncio molto importante.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultimo appuntamento di Casa Chi, l'amatissimo influencer milanese ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nella Casa di Cinecittà svelando di aver ricevuto delle proposte interessanti da Mediaset subito dopo la sua vittoria.

L'annuncio di Tommaso Zorzi dopo il Gf Vip

In un'intervista rilasciata a Casa Chi, Tommaso ha rivelato i motivi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip: "Ho sempre sognato di fare televisione. Il primo step era quello di farsi conoscere dal grande pubblico". E cosi ha fatto. Il vincitore del reality show di Canale 5 ha saputo giocare benissimo le sue carte conquistando il pubblico e soprattutto l'attenzione di Mediaset, che ora ha deciso di investire su di lui: "Il direttore risorse artistiche Giorgio Restelli mi ha avuto a cuore in tutti questi mesi, a mia insaputa. Devo dire che il progetto Mediaset su di me è un bellissimo progetto. Vogliono investire a lungo termine. Ora, quali saranno i programmi non lo so, però so che sono molto interessati a collaborare".

"Oggi so cosa voglio fare e so dove voglio arrivare. Questa consapevolezza mi permette di avere anche quell'atteggiamento snob che serve per arrivare all'obiettivo" ha aggiunto Zorzi "Qual è l'obiettivo? Sanremo 2030, anche 2025". L'influencer milanese ha anche rivelato che a spingerlo ad accettare il prolungamento del Gf Vip sono stati gli autori: "Ci hanno aiutato con altri strumenti ad andare avanti come il Late Show".

Leggi anche Rosalinda Cannavò rivela di essere stata querelata da Massimiliano Morra

Parlando invece della sua esperienza nella Casa del Gf Vip, Tommaso ha ribadito ancora una volta di essere rimasto deluso da Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: "A me hanno colpito Maria Teresa e Guenda, ma non vorrei tornare sull'argomento per fargli fare un'altra stagione dalla D'Urso". Zorzi ha infine concluso spiegando come sta vivendo questi primi giorni fuori dalla famosa Casa di Cinecittà: "Ho un'ansia a pallettoni. Mi sveglio la mattina che vorrei fare tremila cose. Credo sia normale. Sento la psicologa trenta volte al giorno, quindi sono sotto controllo. […] C'è un'attenzione che da una parte mi gratifica molto, ma che allo stesso tempo faccio fatica a gestire. In questi giorni mi è capitato di trovarmi gente sul pianerottolo, gente che si fingeva quello che legge il contatore dell'Enel per salire. Dobbiamo un po' gestirla. La portinaia è diventata una buttafuori".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.