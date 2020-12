Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela: "Ho voluto mettere alla prova il rapporto tra me e Stefania Orlando" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso svela il reale motivo che lo ha spinto a nominare Stefania in diretta al Grande Fratello Vip.

La decisione di Tommaso Zorzi di nominare Stefania Orlando ha letteralmente spiazzato tutti. A distanza di alcuni giorni dalla puntata del Grande Fratello Vip, il giovane influencer milanese ha deciso di vuotare il sacco e svelare i reali motivi che lo hanno spinto a prendere quella scelta nei confronti della sua fedele amica.

La verità di Tommaso Zorzi sulla nomination data a Stefania Orlando, lo sfogo al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso ha nominato Stefania. Una scelta che, vista la profonda amicizia che lega i due Vipponi, ha spiazzato tutti i concorrenti ma anche il conduttore Alfonso Signorini. A distanza di alcuni giorni dalla diretta, il ragazzo ha spiegato: "Nominandola ho scoperchiato il vaso di Pandora, l’ho obbligata a dirmi quello che non va. Ora lei non mi guarda in faccia, ma ci parlerò".

Zorzi, quindi, avrebbe nominato la Orlando per mettere alla prova il loro rapporto. L'influencer milanese ha infatti rivelato di aver intravisto nella showgirl un cambiamento che non riesce a comprendere e che risale all'uscita dalla Casa di Francesco Oppini: "Non siamo stati tanto vicini da quando è uscito Francesco, e qualcosa che non va c’è. Le Nomination hanno questo scopo, di portarti ad un faccia a faccia".

Le parole di Tommaso, però, non hanno convinto Pierpaolo Pretelli, che gli ha confidato di aver visto del cinismo in quella Nomination. "Non ho messo da parte i sentimenti, ho voluto metterla alla prova per costringerla a dirmi cosa c’è che non funziona. È stato un segnale forte ma chiaro" ha ammesso Zorzi che ha poi aggiunto "Se si continua a pensare che c’è un bel rapporto poi si rischia di non affrontare i problemi, non si vuota il sacco".

