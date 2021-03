Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rifiuta L'Isola dei Famosi dopo la Vittoria

Gossip TV

Indiscrezioni riportano che Tommaso Zorzi avrebbe rifiutato L'Isola dei Famosi dopo la vittoria al Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, durante i lunghi mesi di reclusione, Tommaso Zorzi ha accresciuto notevolmente la sua popolarità. Ironico, frizzante e con una personalità unica, il vincitore della quinta edizione del reality show di Canale5 potrebbe già aver rifiutato la prima proposta lavorativa dopo il programma. Sembra, infatti, che i vertici Mediaset lo abbiano contatto, senza successo per diventare opinionista de L’Isola dei Famosi poco prima della registrazione dell’intervista per Verissimo.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rifiuta L'Isola dei Famosi

Per molti il Grande Fratello Vip di quest’anno è stato incarnato da Tommaso Zorzi. L’influencer milanese è lanciatissimo grazie alla sua partecipazione nel reality show di Canale5, dove ha dimostrato i suoi innumerevoli talenti. Showman nato, grande intrattenitore capace di improvvisare- come ha dimostrato nel suo Late Night - oltre che ad avere la straordinaria capacità di non tirarsi mai indietro neppure davanti alle situazioni più spinose. Grazie alle sue doti, Tommaso potrebbe tornare presto sul piccolo schermo anche, stando alle indiscrezioni, non così presto quanto speriamo.

Poco fa, il sito Giuseppe Porro, ha fatto sapere che Mediaset ha fatto una proposta lampo a Tommaso chiedendogli di essere uno dei nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi. La proposta sarebbe arrivata a Zorzi “proprio poco fa, dai vertici Mediaset, prima della registrazione di Verissimo”. Ma cosa si nasconde dietro ai motivi del rifiuto? Certamente dopo quasi sei mesi di reclusione al Gf Vip, Tommaso sarà piuttosto provato e desidererà godersi del tempo con famiglia e amici, prima di assicurare la sua presenza fissa in prima serata. Il motivo potrebbe anche essere un altro: Zorzi ha intenzione di presentare un suo personale format piuttosto che limitarsi a collaborare a qualcosa di già esistente?

Nel frattempo, Gaia Zorzi ha deciso di mettere il fratello al corrente delle critiche ricevute. Tommaso ha reagito con sarcasmo alle accuse che gli sono state lanciate mentre si trovava recluso a Cinecittà, mostrandosi infastidito tuttavia per il tradimento di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La sorella dell'influencer, infatti, ha mostrato alcune clip tagliate dalla regia in cui la Ruta non spende belle parole per l'amico, e Guenda ha sbottato dichiarando di non volersi sentire costretta a giustificare le sue azioni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.