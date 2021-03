Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Rifarei tutto e anche peggio. L'Isola dei Famosi? Non sarei stato me stesso"

Gossip TV

Il vincitore del Grande Fratello Vip si racconta al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato in esclusiva dal settimanale Chi, il giovane influencer milanese ha raccontato come ha vissuto i giorni dopo la vittoria, spiegato i motivi che lo hanno spinto a rifiutare L'Isola dei Famosi e fatto un bilancio del suo percorso di vita.

Tommaso Zorzi: il percorso al Gf Vip e la verità sulla mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi

"Posso solo dire grazie. Grazie al GFVip, grazie al conduttore Alfonso Signorini, grazie a chi mi ha dato fiducia e grazie anche a me stesso" ha dichiarato Tommaso mostrandosi orgoglioso del percorso fatto al Grande Fratello Vip "leri avevo paura di darmi una pacca sulle spalle, oggi no. Anzi, me ne do due fortissime. La prima cosa che ho fatto? Ho aperto i regali di Natale poi ho alzato il telefono e ho chiamato una delle poche amiche che ho. Amica vera: Aurora Ramazzotti. E venuta a casa mia e ci siamo parlati e abbracciati a lungo. Senza post, senza foto, un rapporto reale con lei e basta. Questa é amicizia".

A proposito della proposta ricevuta per fare l'opinionista alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che partirà il prossimo 15 marzo 2021 su Canale 5, il vincitore del Gf Vip ha confessato: "Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l’opinionista a L’isola dei famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l’hanno offerto. Ma fisicamente ho bisogno di fermarmi. Come tutti vengo da un lockdown e poi da quasi sei mesi chiuso nella Casa. Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di llary Blasi, che stimo".

Leggi anche Alfonso Signorini riconfermato al timone del Gf Vip? L'indiscrezione

Riguardando indietro, Zorzi sembra avere le idee molto chiare. L'influencer milanese ha infatti rivelato di non pentirsi di nulla e non avere rimpianti: "Rifarei tutto e anche peggio. Non mi pento di nulla. Ho lasciato andare, ho perso, ho conosciuto la sconfitta di chi ti supera in corsa senza un motivo valido, ho fatto la pazza, ho vissuto alti e bassi sempre con la stessa ansia. Ma se non fosse stato cosi, oggi non sarei qui. Adesso mi metto a studiare perché, modestamente, canto e ballo divinamente, ma devo migliorare. leri una frase del genere non avrei avuto il coraggio di dirla. Sono pronto a misurarmi con quello che verrà".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.