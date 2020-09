Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi rientra nella Casa, ecco come sta l'influencer

Gossip TV

Tommaso Zorzi torna in gioco, arriva il comunicato della produzione del Grande Fratello Vip.

Buone notizie per Tommaso Zorzi. Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, il giovane influencer è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è la produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi rientra nella Casa del Gf Vip, l'annuncio ufficiale

Tommaso, non appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ha dovuto allontanarsi dagli altri compagni di avventura e lasciare il gioco. Il motivo? Il giovane ha accusato un malore legato alla sinusite nella prima puntata del reality show e, vista l’emergenza Coronavirus, la produzione ha deciso di sottoporre il ragazzo ad un altro tampone per evitare eventuali rischi: "Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di 'Grande Fratello Vip' per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione".

Sono state ore di grande tensione per Zorzi che è stato allontanato dai suoi coinquilini ed isolato in via precauzionale. Fortunatamente si tratta solo di sinusite o semplice influenza: totalmente esclusa così l’ipotesi che si tratti di un caso Covid. A rivelarlo è la produzione del Grande Fratello Vip che ha condiviso sui social la notizia riguardante il destino del ragazzo: "Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella casa".

Ma non è stato l'unico colpo di scena. L’ultimo è arrivato proprio questa notte quando, intono alle 00.30, Flavia Vento ha preso la sua valigia ed ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Dopo un lungo confronto con gli autori nel confessionale, la gieffina ha deciso di lasciare il gioco e tornare dai suoi sette cani, di cui si è sempre occupata in prima persona.

