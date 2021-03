Gossip TV

Tommaso Zorzi ha deciso di querelare Fulvio Abbate e lo annuncia su Instagram.

Tommaso Zorzi è furioso. Dopo aver partecipato al Maurizio Costanzo Show, il vincitore del Grande Fratello Vip è stato sommerso da pesantissime critiche per il suo mancato intervento contro la Meloni. Quando Fulvio Abbate lancia l’ennesima frecciatina velenosa con l’influencer milanese, lui reagisce annunciando su Instagram di aver querelato il suo ex coinquilino di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi passa alle vie legali contro Fulvio Abbate

Tommaso Zorzi è l’uomo del momento, adorato da tantissimi fan sui social e protagonista de L’Isola dei Famosi, dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al suo successo, Tommaso si è fatto notare da Maurizio Costanzo, che lo ha voluto nel suo show. Qui, l’influencer milanese ha parlato di Francesco Oppini, e anche del rapporto nato con la madre di lui, Alba Parietti.

Quando Giorgia Meloni, ospite del programma, ha detto la sua sulla legge contro l’omofobia, il pubblico si sarebbe aspettato di vedere Zorzi prendere una posizione netta. La delusione ha provocato una valanga di critiche, che hanno investito Tommaso senza dargli possibilità di replica. Quando anche Fulvio Abbate si è unito alle proteste, il vincitore del Gf Vip ha deciso di farsi valere, ricorrendo alle vie legali.

“Fulvio carissimo, sono mesi che parli me denigrandomi, sputando me**a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo, io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”, questo lo screen pubblicato da Tommaso nelle sue Ig Stories. Durante la reclusione a Cinecittà, Fulvio ha più volte attaccato Zorzi e ora lui pretende giustizia.

