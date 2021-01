Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi lancia una velenosa frecciata a Dayane Mello: "Mario Ermito è la sua nuova vittima"

Gossip TV

Tommaso commenta l'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Dayane e Mario.

Dayane Mello sembra aver instaurato un bel rapporto di amicizia con Mario Ermito. A commentare il nuovo legame nato nella Casa del Grande Fratello Vip ci ha pensato l'influencer Tommaso Zorzi, che ha definito il giovane attore una delle tante vittime della modella brasiliana.

Tommaso Zorzi critica l'avvicinamento al Gf Vip tra Dayane Mello e Mario Ermito

Negli ultimi giorni, Dayane e Mario si sono avvicinati molto. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, passano molto tempo insieme a scambiarsi opinioni e confidenze personali. Un'amicizia che non sembra convincere Tommaso che, in uno dei suoi confessionali, ha dichiarato: "Mario sarà una delle tante vittime del suo cammino e credo che sia il suo iter qui dentro, prende uno poi lo lancia… Un po’ un gatto con tanti giochi".

A dispetto dello scetticismo di Zorzi, però, la Mello ed Ermito hanno confessato di trovarsi davvero bene insieme. Chiamato in confessionale per parlare dell’avvicinamento con la modella brasiliana, l’attore non ha nascosto di provare una certa attrazione: "Con lei riesco a confrontarmi in tanti temi, è il mio alter-ego2. Quella con lei è una conoscenza che voglio proseguire, io sto scoprendo una persona con una grande forza interiore. Mi ci rivedo in lei, siamo due cavalli selvaggi che quando corrono insieme è come se cavalcassimo lo stesso senso di libertà".

Lo stesso vale per Dayane, che non ha nascosto di essersi ricreduta su Mario: "Mi sembrava un po’ farfallone, ma la sua è una sensibilità grande, è bello essere sulla stessa lunghezza d’onda". Che sia l'inizio di una bellissima storia d'amore? Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nascerà una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.

