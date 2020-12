Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi innamorato di Oppini, "Basta innamorarsi di ragazzi etero fidanzati"

Gossip TV

Zia Malgy interviene sulla crisi di Zorzi, legato a Francesco probabilmente ormai da un vero e proprio sentimento.

Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è in crisi da diversi giorni. L'influencer milanese sta reagendo nel peggiore dei modi all'idea di vivere il reality senza Francesco Oppini. Da settimane il suo umore è altalenante, spesso si isola dagli altri e si lascia andare a lunghi pianti sconsolati. Ieri, Zorzi ha preso atto della decisione che sarebbe ormai definitiva, che Oppini terminerà la sua avventura probabilmente nel corso della puntata di questa sera, venerdì 4 dicembre o al massino entro il 7 dicembre, giorno in cui doveva finire l'edizione di quest'anno ma, come ormai è noto, si è deciso di prolungarla fino a febbraio prossimo.

Gf Vip, Malgioglio a Zorzi: "Non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati”

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta in particolare, sono molto vicine a Tommaso per sostenerlo in questo momento di crisi. Entrambe, molto legate al giovane milanese, e cercano in tutti i modi di spronarlo a reagire e viversi il reality in maniera più spensierata. Ieri, anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua a Zorzi. Il noto paroliere ha espresso un'opinione molto diretta ma anche molto sincera:

"Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati e poi, prendendolo da parte, ha aggiunto: "Devi pensare anche alla sua salute, sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri‘. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che sia una cosa giusta. La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai. Se lui va via è perché non sta bene, farlo rimanere è da egoisti".

Parole che Tommaso ha ascoltato in silenzio per poi annuire. Tommaso sembrerebbe ormai provare per Francescoqualcosa di più che una semplice amicizia...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.