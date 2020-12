Gossip TV

Tommaso Zorzi realizza il suo sogno grazie al Grande Fratello Vip e incontra Maria De Filippi. Le parole della presentatrice sono una doccia fredda per il gieffino.

Fan di Maria De Filippi (e come dargli torto), Tommaso Zorzi ha ricevuto una sorpresa incredibile nel corso della Puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese ha potuto incontrare la regina della televisione italiana, in collegamento dallo studio di Amici, ma ha ricevuto una doccia fredda quando la De Filippi ha ammesso di non aver avuto subito una buona impressione di lui.

Grande Fratello Vip, Maria De Filippi sorprende Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è il vero matador della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in grado di creare dinamiche interessanti e sempre nuove, sconvolgendo il pubblico con le sue scelte azzardate e appassionando con i suoi sfoghi da prima donna. Zorzi è l’essenza del reality show di Canale5 ed è amatissimo dal pubblico, che lo vede già in Finale. Nel corso della sua permanenza in Casa, Zorzi ha messo in luce le sue debolezze e ha lasciato che i telespettatori scoprissero le sue fragilità. Nel corso dell’ultima Puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Tommaso ha ricevuto una sorpresa speciale conoscendo per la prima volta Maria De Filippi, in collegamento dallo studio di Amici. Durante la sua permanenza a Cinecittà, l’influencer ha più volte parlato della sua incommensurabile stima per la De Filippi e Signorini ha voluto sospenderlo.

Doccia fredda per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Tommaso, visibilmente emozionato per l’incontro virtuale, si è messo in gioco e ha ribadito che il suo sogno è quello di poter lavorare per Maria, possibilmente in uno dei suoi talent show. La presentatrice, divertita dall’emozione di Tommaso, ha ammesso: “Devo dirti la verità, all’inizio non mi eri simpatico perché facevi sempre la parte dell’arrogante e dello sprezzante. Guardandoti sempre di più ho iniziato ad apprezzare diversi lati del tuo carattere, sono convinta che c’è una parte di te che nessuno ancora a visto e che mascheri per paura. Però sono convinta che questa tua fragilità è una bella cosa […] Ho capito che hai un aspetto simile al mio, ovvero che discuti per far pace con le persone che stimi. Poi ho capito una cosa delicata, che da un po’ di tempo non ti fidi più delle persone”. Dopo la benedizione di Queen Mary il destino di Zorzi è scritto: chi oserà eliminare dal Gf Vip il favorito della Regina?

