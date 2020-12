Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi incontra la sorella Gaia: "Mi manchi da impazzire, ma devi rilassarti" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso riceve una sorpresa dalla sorella Gaia, che lo incoraggia ad andare avanti nel gioco.

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La scelta di nominare la sua amica Stefania Orlando, però, gli ha provocato le critiche dei coinquilini e quelle del pubblico a Casa. Tra gli spettatori anche la sorella Gaia, che ha deciso di incontrarlo per incoraggiarlo ad andare avanti nel gioco.

L'incontro al Gf Vip tra Tommaso Zorzi e sua sorella Gaia

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso aveva avuto una vera e propria crisi e aveva comunicato ai suoi compagni di gioco di voler abbandonare la Casa di Cinecittà. Il motivo? I sensi di colpa per la nomination a Stefania e le frecciatine via social da parte di sua sorella: "Ho deciso, vado via. Sono stanco, scarico e demoralizzato. Ho svuotato tutto. Ho bisogno di tornare da mia madre e mia sorella. Non voglio rovinare il mio percorso, voglio lasciarlo pulito. Non voglio passare per il cattivo amico, ma non ho più quella voglia e quell'interesse per cercare di risolvere le situazioni qui dento e più vado avanti più sbaglio".

Venuta a conoscenza della reazione eccessiva di Zorzi, Gaia ha deciso di andare al Gf Vip e spiegargli il significato dei suoi tweet: "Eravamo lì fino alle 5 di mattina a vedere il tuo mental breakdown e ci chiedevamo ma davvero Tommy non capisce che era una battuta? Secondo te io ti voglio punire per la nomination di Stefania? Capisco che stare nella casa è difficile se c'è una cosa che non sai è che quando parlo con il marito di Stefania è che tifiamo per entrambi. Ho un debole per Stefania, lo devo ammettere! Ma devi rilassarti, non è una nomination il problema!".

Le parole di Gaia hanno emozionato Tommaso che le ha confessato: "Ho riflettuto molto sul nostro rapporto, sei una donna fantastica, anche se sei sempre stata la mia sorellina. Ti amo". "Mai farei il Grande Fratello, ma ti giuro che entrerei solo per stare con te perché mi manchi da impazzire" ha prontamente replicato la sorella dell'influencer milanese.

