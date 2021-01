Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi in preda ai conati: crisi di nervi per il Prolungamento (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso Zorzi ha un crisi nervosa dopo l'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip, e si chiude in bagno in preda ai conati.

I fan del Grande Fratello Vip sono in rivolta, pronti a combattere per annullare la decisione della produzione di prolungare la quinta edizione del reality show di Canale5. Dopo più di quattro mesi di reclusione, la notizia che la Finale è stata nuovamente spostata, costringendo i concorrenti a soggiornare più a lungo in Casa, ha distrutto Tommaso Zorzi che in preda ad una crisi nervosa si è rinchiuso in bagno, non potendo impedire i forti conati di vomito.

Grande Fratello Vip, la crisi nervosa di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha espresso la sua volontà di arrivare in Finale e combattere per la vittoria. Uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip ha tutte le carte in regola per vincere la quinta edizione, ma dopo tanti mesi di reclusione la forza psicologica inizia a scemare lasciando il posto alla pura insofferenza. La decisione di prolungare il reality show di Canale5 ha aperto un dibattito feroce sul web, dove gli utenti hanno accusato la produzione di giocare con la stabilità mentale dei Vipponi solamente per fare share.

Dopo aver cercato di nascondere la notizia il più a lungo possibile, Alfonso Signorini si è visto costretto ad annunciare la decisione ai gieffini scatenando la disperazione degli abitanti di Cinecittà. Nessuno di loro, infatti, avrebbe voluto continuare tanto a lungo questo percorso e la speranza che a breve tutto sarebbe finito aveva mosso gli inquilini a continuare il gioco, nonostante qualche crisi passeggera.

Tommaso Zorzi in preda ai Conati al Grande Fratello Vip

Ora, invece, la situazione è drasticamente cambiata e nessuno sembra aver preso bene la notizia. Stefania Orlando ha tentato la fuga, furiosa anche per le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato sulla fine del loro matrimonio. Tommaso Zorzi l’ha fermata, impedendole di varcare la porta rossa del Gf Vip, e costringendola a riflettere sulla decisione. Sebbene sia corso in aiuto dell’amica, nemmeno Zorzi è stato immune dalla delusione per il prolungamento del reality.

Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò? #tzvip pic.twitter.com/d9de8XpMbG — Vuoi condurre tu? ⚡️ (@choriflettuto_) January 19, 2021

Dopo l’annuncio di Signorini, infatti, Tommaso ha avuto una vera e propria crisi di nervi che lo ha portato ad avere conati fortissimi. Zorzi si è chiuso in bagno, distrutto, e Andrea Zelletta è corso in suo soccorso sperando di poter calmare il gieffino. Insomma, come previsto dagli utenti del web, la decisione della produzione si è rivelata essere un’arma a doppio taglio.

