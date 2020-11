Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi furioso con Francesco Oppini: è Guerra per Dayane Mello

Gossip TV

Tommaso Zorzi non ha digerito la pace tra Francesco Oppini e Dayane Mello e minaccia di iniziare una guerra al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è furioso per il riavvicinamento tra Dayane Mello e Francesco Oppini. L’influencer critica l’amico per essere riuscito a perdonare la modella dopo pochi minuti di conversazione, grazie alla lettera che lei gli ha scritto al Grande Fratello ViP, e promette una guerra aperta.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi una furia con Francesco Oppini

Dayane Mello vuole creare un clima più disteso nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si è attirata l’antipatia degli inquilini di Cinecittà per il suo rapporto con Rosalinda Cannavò. I gieffini, infatti, ritengono che Dayane sia in cerca di una persona da sfruttare per rendersi più accattivante agli occhi del pubblico, e che abbia intrappolato l’attrice siciliana per la sua ingenuità. Dayane e Rosalinda continuano a fare coppia fissa, ma la brasiliana si è ribellata in Puntata e ha spiegato le sue ragioni, passando poi ad attaccare Francesco Oppini. Secondo la Mello, il figlio di Alba Parietti nutre un forte sentimento per Tommaso Zorzi, che va ben oltre la pura amicizia. Se già nelle settimane precedenti, Francesco e Dayane si erano allontanati, l’affermazione della brasiliana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Essendosi resa conto di averla combinata grossa, la Mello ha scritto una lettera per riconquistare Oppini.

Dayane Mello divide Zorzi e Oppini? La lite al Gf Vip

Il gieffino ha accettato l’invito a chiarirsi e, sebbene consapevole che il loro rapporto sarà difficile da recuperare, ha stretto una nuova tregua con Dayane. Il sodalizio, tuttavia, ha fatto letteralmente infuriare Zorzi. L’influencer rinfaccia a Oppini di aver parlato malissimo della gieffina, e di averlo coinvolto in una battaglia che l’ha portato ad esporsi personalmente, per poi fare pace in neppure 10 minuti. Zorzi è furioso per il voltafaccia di Francesco e si è sfogato anche con Stefania Orlando, annunciando che è pronto alla guerra dopo questa amara delusione. Nonostante i tentativi della presentatrice di far ragionare Zorzi, cercando di convincerlo che Francesco ha accettato le scuse perché non vuole vivere in un clima di tensione, l’influencer è troppo amareggiato e Oppini dovrà fare qualcosa di eclatante per evitare di incrinare questa bellissima amicizia. Nel frattempo, nonostante gli iniziali dubbi, Alba Parietti ha elargito parole di miele per Zorzi, costantando che il gieffino è il fulcro della Casa e delle dinamiche del reality show.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.