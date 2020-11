Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Francesco Oppini: toccante scambio di Lettere (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si scambiano lettere nella Casa del Grande Fratello Vip e il figlio di Alba Parietti si commuove.

Scambio di lettere tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo la lite per Dayane Mello. L’influencer e il figlio di Alba Parietti si emozionano nella Casa del Grande Fratello Vip, perdonandosi a vicenda e stringendosi in un abbraccio pieno di lacrime.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Francesco Oppini

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini continua a far discutere, soprattutto dopo le insinuazioni di Dayane Mello sui sentimenti del figlio di Alba Parietti per l’influencer. Di certo Tommaso non ha nascosto di essere attratto da Oppini, e di provare un sincero affetto per il compagno di viaggio. Tra alti e bassi questa amicizia continua e porta allegria nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando Dayane ha riconquistato Francesco con una lettera. Il cambiamento improvviso del cronista, che ha fatto pace con la modella brasiliana nel giro di pochissimi minuti, nonostante si fosse lamentato di lei per intere settimane, ha scosso Tommaso furioso con Oppini per questa scelta. Tra una lite e l’altra, Zorzi ha fatto un’autoanalisi e ha capito di chiedere a Francesco un sentimento che non è in grado di dargli. Per questo motivo, l’influencer ha scritto una lunga lettera all’amico, mettendo nero su bianco le sue paure, i suoi dubbi ma anche tutta la positività che ha colto da questo rapporto. Grazie alla telecamera della Casa, che ha inquadrato la lettera mentre Zorzi era intento a scriverla, conosciamo le prime frasi della missiva che recita: “Caro Francesco. Ho iniziato questa esperienza con la consapevolezza di un uomo ma la fragilità di un bambino […] Ho frequentato ambienti sbagliati e persone sbagliate, facendo sì che la paura di soffrire oggi mi impedisce di vivere i miei rapporti con leggerezza e serenità”.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: pace fatta al Gf Vip

Francesco è scoppiato a piangere, sinceramente commosso dalle confessioni dell’amico e ha deciso di ricambiare, scrivendo a sua volta una lettera che spiegasse il motivo di alcuni suoi gesti. Oppini, infatti, vuole chiarire di non essersi avvicinato a Tommaso per strategia ma per via di un feeling particolare, che si è creato sin dai primi giorni di reclusione al Gf Vip. Zorzi ha chiesto al cronista di aiutarlo nella lettura, dal momento che la scrittura è piuttosto indecifrabile, e Francesco ha letto la sua lettera, facendo commuovere l’influencer e Stefania Orlando. “Voglio portare a termine questo programma con te, una persona che con un abbraccio mi cambia la giornata, ma anche la settimana. Ci sarò sempre per te, qui e fuori. Non vedo l’ora di uscire per dimostrartelo. Ti voglio bene, sei forte e lo sai”, si conclude così la dedica di Oppini. Pace fatta tra la coppia più esplosiva della quinta edizione e speriamo che, questa volta, sua duratura.

