Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando pronti a lasciare il reality stasera? La reazione di Francesco Oppini

Francesco commenta sui social la crisi di Tommaso e Stefania: "Sempre dalla vostra parte".

Momenti bui e difficili per Tommaso Zorzi, che insieme alla sua amica Stefania Orlando, aveva meditato sulla possibilità di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata. Una rivelazione che ha spiazzato i concorrenti e che è stata commentata sui social anche dall'ex gieffino Francesco Oppini.

Francesco Oppini commenta la decisione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di lasciare il Gf Vip

Stefania e Tommaso non riescono a trovare pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Se la conduttrice romana è arrivata a un passo dalla famosa porta rossa, il giovane influencer milanese ha rivelato di essere intenzionato a lasciare il gioco durante la prossima puntata. Il motivo? L'annuncio di Alfonso Signorini sull'ulteriore prolungamento del reality show che ha letteralmente destabilizzato i due amatissimi concorrenti.

A rivelare la decisione di Zorzi è stata Rosalinda Cannavò che, parlando con la Orlando, le ha domandato: "Ma tu lo sai di Tommaso che lunedì vuole andare via?". "Sì, io sono nella stessa situazione, non dirmi niente…" ha prontamente risposto la conduttrice facendole presente il suo stato d'animo e che dopo 130 giorni di permanenza nella Casa del Gf Vip nessuno ha più niente da dire.

A dire la sua sulle volontà di Tommaso e Stefania è arrivato l'ex gieffino Francesco che, tramite un post sui social, ha affermato di stare sempre dalla loro parte e ringraziato la Orlando per essere sempre un'aiuto concreto per Zorzi durante i suoi momenti 'no': "Qualsiasi cosa voi scegliate, io sono sempre dalla vostra parte".

