Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme: "Quanta cattiveria e falsità"

Gossip TV

Tommaso e Stefania insieme sui social dopo il Gf Vip lanciano frecciatine ai loro ex compagni di gioco.

Tra le coppie più amate e seguite della quinta edizione del Grande Fratello Vip c'è senza ombra di dubbio quella composta da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare l'influencer milanese, i due si sono riuniti sui social dove hanno lanciato alcune frecciatine ai loro ex compagni di gioco.

Le frecciate di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ai loro ex compagni del Gf Vip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Tommaso. Proprio quest'ultimo, una volta uscito dalla famosa Casa di Cinecittà, ha voluto fare una diretta su Instagram coinvolgendo anche alcuni ex concorrenti come Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Andrea Zelletta e la sua amata Stefania.

L'amicizia nata al Gf Vip tra Zorzi e la Orlando ha emozionato e divertito tutti i telespettatori. Una volta usciti dalla Casa, però, i due protagonisti della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini hanno avuto modo di vedere ascoltare le dichiarazioni rilasciate dai loro ex compagni di gioco. "Amore ma hai visto che falsità?" ha domandato l'influencer alla conduttrice romana che ha prontamente risposto affermando "Amore una falsità pazzesca".

Leggi anche Rosalinda Cannavò replica alle dure critiche ricevute durante il Gf Vip

"Devo dire che siamo stati invincibili. Io ti ho amata" ha affermato Tommaso facendo un bilancio del loro lungo percorso al Grande Fratello Vip. "Ho visto della cattiveria e della falsezza in alcuni confessionali [...] Intanto, però, sul podio siamo andati insieme. Questa per me è stata una grande vittoria. Tu te lo sei meritato tutto" ha aggiunto Stefania.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.