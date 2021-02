Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Giulia Salemi: "Smetti di fare la vittima" (VIDEO)

Gossip TV

Duro scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Tommaso, Stefania e Giulia.

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha iniziato a condizionare gli equilbri della Casa. Tra tutti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno manifestato una certa insofferenza verso il comportamento della bella influencer che, secondo loro, comprometterebbe anche il percorso dell'ex velino di Striscia la Notizia.

Le accuse di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a Giulia Salemi, scontro al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 8 febbraio 2021, abbiamo assistito a un duro scontro in diretta tra Tommaso, Stefania e Giulia. "Diciamo che nelle ultime settimane non vi siete risparmiati, mi sembrate coesi contro Giulia" ha dichiarato Alfonso Signorini mostrando diverse clip dei concorrenti che parlano alle spalle dell'influencer.

A criticare l'atteggiamento della Salemi ci hanno pensato la Orlando e Zorzi. "Se c'è una persona che si è isolata sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia" ha dichiarato Tommaso rivolgendosi a Giulia che ha prontamente replicato: "Non sono la persona risolta e risoluta che credevo di essere, ma voglio precisare che Pier mi ha sempre dimostrato tanto. [...] Io accetto tutto perché mi metto in discussione, mi sembra diventato tutto troppo eccessivo, adesso ho l'ansia nel parlare e dire qualsiasi cosa. Non ce la faccio, sarò sbagliata io".

Leggi anche Tommaso Zorzi manda Maria Teresa Ruta in Nomination

"Smetti di fare la vittima" hanno ribattuto Tommaso e Stefania. Pierpaolo è poi intervenuto per cercare di difendere dalle accuse la sua amata Giulia scatenando però la reazione dell'influencer: "Ma se ogni fine puntata ci dobbiamo ascoltare le vostre tarantelle". Alfonso, sottolineando l'omertà di alcuni concorrenti, ha concluso affermando: "Almeno Stefania e Tommaso lo dicono, molti di voi parlano di nascosto...".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.