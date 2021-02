Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi fanno pace: "Ci rimango male a vederti così" (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso consola Giulia dopo le nomination ricevute al Grande Fratello Vip.

Complici le Nomination ricevute dalla maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è letteralmente crollata. A grande sorpresa, a consolare la bella influencer è arrivato Tommaso Zorzi che, visibilmente dispiaciuto nel vederla soffrire, l'ha abbracciata decidendo così di mettere da parte tutti gli attriti passati.

Giulia Salemi crolla al Gf Vip, il gesto inaspettato di Tommaso Zorzi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia ha ricevuto la nomination da parte di quasi tutti i concorrenti della Casa. Un comportamento che ha destabilizzato l'influencer che, subito dopo la diretta, è scoppiata in un pianto liberatorio con Dayane Mello e il suo amato Pierpaolo Pretelli. "Non mi aspettavo di Rosalinda, io non l’ho mai giudicata ma a quanto pare non riesco a distinguere il gioco dai rapporti umani" ha dichiarato Giulia con la voce rotta dal pianto.

A deluderla non sono state le nomination ricevute, ma il comportamento assunto da Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta nei suoi confronti. La Salemi ha infatti spiegato il suo dispiacere nel sentire il suo nome pronunciato anche da quei compagni d'avventura che reputava amici. "Ti vogliono far sentire in colpa, hanno fatto gruppo, hai costruito cose bellissime" ha confessato la Mello cercando di rassicurarla.

Alla conversazione si è poi unita anche Stefania Orlando che, vedendo Giulia piangere disperata, ha cercato di spiegarle la sua posizione: "Avrei nominato chiunque altro, non ti voglio vedere così, non immaginavo che tu potessi tutti i voti". A grande sorpresa, nella stanza è arrivato Tommaso che, visibilmente dispiaciuto per il malumore della ragazza, ha deciso di mettere fine a tutti i loro dissapori: "Mettiamo una pietra sopra, ti voglio bene, ci rimango male a vederti così, ho un cuore". I due si sono lasciati andare a un lungo abbraccio.

