Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Alberto Urso faccia a faccia: "L'antipatia è reciproca"

Gossip TV

Tommaso Zorzi e Alberto Urso non si sopportano e Alfonso Signorini aveva previsto lo scontro al Grande Fratello Vip. Chi ha evitato il faccia a faccia?

Alfonso Signorini ha deciso di fare un regalo speciale ai concorrenti del Grande Fratello Vip, che trascorreranno il Natale nella Casa più spiata d’Italia senza poter riabbracciare i propri cari. Ospiti della Puntata, Alberto Urso e Arisa hanno incantato i gieffini, nonostante tra il cantante siciliano e Tommaso Zorzi non corra buon sangue.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Alberto Urso ai ferri corti

Per portare un pizzico di magia natalizia nella Casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto proprio di tutto. Il presentatore del reality show di Canale5, infatti, ha deciso di fare un regalo ai concorrenti della quinta edizione che, a causa del prolungamento del programma, si trovano a passare le festività reclusi a Cinecittà, senza la possibilità di abbracciare i proprio cari. Per sorprendere i Vipponi più amati del piccolo schermo, Signorini ha chiesto ad Arisa e ad Alberto Urso di rallegrare l’atmosfera con alcuni brani tipici del Natale. Una sorpresa gradita a tutti, o quasi. Tra Alberto e Tommaso Zorzi, infatti, non corre buon sangue dopo che l’influencer milanese si è accanito contro il cantante, postando un video sfottò su Instagram. “Due cog***ni così non me li facevo da tempo” confessava Zorzi parlando del cantante di Amici pochi mesi prima del suo ingresso al Gf Vip.

Chi ha impedito il faccia a faccia tra Urso e Zorzi al Gf Vip?

Prima della diretta, Signorini ha fatto una confessione al Gf Vip Party ammettendo di essere al corrente dei precedenti tra Urso e Zorzi e di essere intenzionato ad accendere la miccia. “Non posso perdermi questo momento.Ci sarà un po’ di sangue, anche perché l’antipatia è reciproca, anche Alberto Urso non può soffrire Tommaso Zorzi”, ha raccontato Signorini pronto al massacro. Qualcosa, tuttavia, deve essere cambiata prima dell’inizio della trasmissione dal momento che questo faccia a faccia non c’è stato e anzi, Tommaso ha ascoltato in silenzio la performance di Alberto senza fare commenti pungenti. Che qualcuno abbia impedito il confronto? Nel frattempo per Zorzi c’è stata una sorpresa molto gradita: l’influencer ha potuto incontrare la sorella Gaia, alla quale è molto legato, che lo ha rassicurato e gli ha chiesto di vivere questa esperienza più serenamente senza minacciare di abbandonare il programma ad ogni ostacolo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.