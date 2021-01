Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi difende Dayane Mello: "Non si può ignorarla"

Gossip TV

Tommaso si confronta con Andrea Zelletta riguardo il suo avvicinamento al Grande Fratello Vip a Dayane.

Tommaso Zorzi è tornato a parlare della lite avuta al Grande Fratello Vip con Stefania Orlando. Il giovane influencer milanese ha confessato ad Andrea Zelletta di esserci rimasto molto male e spiegato i motivi che lo hanno spinto ad avvicinarsi a Dayane Mello.

La confessione di Tommaso Zorzi al Gf Vip

A distanza di alcune ore dalla lite avuta al Grande Fratello Vip con Stefania, Tommaso ha deciso di confrontarsi con Andrea. Il giovane influencer milanese ci ha tenuto a spiegare i motivi del suo avvicinamento a Dayane, durante la festa brasiliana: "Poi saremo sempre di meno qui… e se tutti quelli che hanno avuto un problema con Dayane la ignorassero lei non parlerebbe con nessuno".

Dopo aver ascoltato con attenzione le parole di Zorzi, Zelletta ha espresso il suo punto di vista sulla questione. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha avuto forti scontri con la Mello, ha preso come esempio la sua bella amicizia nata al Gf Vip con Rosalinda Cannavò. Nonostante la vicinanza dell'attrice con la modella brasiliana non ha mai criticato il loro rapporto.

Tommaso ha poi continuato affermando che Dayane può essere la migliore amica, per altri una persona con cui passare semplicemente una serata. Anche Andrea, infatti, ha sottolineato come la modella sia comunque una persona divertente e allegra. Il giovane influencer milanese è poi tornato a parlare di Stefania e della sua proposta di creare finte litigate a fini spettacolari, ma l'arrivo di Cecilia Capriotti, ha interrotto la conversazione.

