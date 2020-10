Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi critica Pierpaolo Petrelli: "Zerbino di Elisabetta Gregoraci"

Gossip TV

L'influencer Tommaso commenta il rapporto speciale nato al Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli continuano a stare al centro del gossip per il loro rapporto speciale nato al Grande Fratello Vip. A criticare il comportamento dell'ex velino di Striscia la Notizia è arrivato l'influencer Tommaso Zorzi.

Le parole di Tommaso Zorzi al Gf Vip su Pierpaolo Petrelli

Tommaso ha deciso di aiutare Pierpaolo a conquistare Elisabetta. L’influencer si è confidato con Andrea Zelletta, finito ieri sera al centro di una lite furibonda con Franceska Pepe, e sull'ex velino di Striscia la Notizia ha dichiarato che non deve presentarsi come "uno zerbino di Elisabetta Gregoraci su cui si puliscono i piedi tutti". Pensiero condiviso anche dal fidanzato di Natalia Paragoni.

Secondo Zorzi, l’unico modo che Petrelli ha di conquistare il cuore della conduttrice calabrese è di farle capire che non deve contare su di lui qualunque cosa lei faccia: "Non vivere nella proiezione di un rapporto che vorrebbe, vivi nella realtà di come stanno le cose". Pierpaolo riuscirà a conquistare la Gregoraci?

Non solo. Pierpaolo aveva scritto un biglietto per Elisabetta, ma Tommaso gli ha impedito di consegnarglielo: "A Elisabetta arrivano aerei e ci sta tutto, non è che uno non può avere una vita prima di qua. Gliel’ho fatto stracciare il biglietto". Se davvero vuole vedere nascere questa relazione, l'ex velino di Striscia la Notizia deve iniziare prima di tutto a comprendere l'ex moglie di Flavio Briatore: "L’unico modo che tu hai è quello di cercare delle conferme. Vivi nella realtà".

