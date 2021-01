Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Una storia da teenager per passatempo"

Gossip TV

Tommaso critica, insieme a Dayane, la neo coppia del Grande Fratello Vip.

Le tensioni nate negli ultimi giorni tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono risolte in un duro confronto in diretta al Grande Fratello Vip. L'influencer milanese non ha mai nascosto i suoi dubbi e perplessità sulla neo coppia del programma e, interpellato da Alfonso Signorini, ha ribadito la sua posizione.

Tommaso Zorzi critica duramente la neo coppia del Gf Vip

Durante l'ultima settimana, Giulia ha vissuto momenti di grande sconforto rivelando di non sentirsi capita da nessuno, in particolare da Pierpaolo Pretelli e Tommaso. L'argomento è stato ripreso in diretta dal conduttore che ha chiesto a Zorzi di chiarire il suo punto di vista sulla coppia.

Zorzi, senza mezzi termini, ha dichiarato: "Io non sono contro la coppia, sono scettico riguardo al percorso di Pierpaolo e all'approccio con Giulia. Qui fa comodo trovare una persona così e non ti soffermi sulle sfumature, è un grande passatempo. Cosa non mi piace di loro? Quello che ho detto, credo sia più un modo per passare il tempo che non un'attenzione effettiva. Mi sembra una storia da teenager per passatempo". Parole che hanno spiazzato la Salemi e portato Pretelli a difendersi dalle accuse.

A difendere la neo coppia del Gf Vip ci ha pensato Antonella Elia: "Tommaso ce l'hai con Giulia e Pierpaolo perché? Tu stesso hai cercato di vivere una storiella con Francesco e poi con Zenga, se ci fosse stato. Saranno cavolacci loro o dobbiamo stare noi a sindacare?". Le dichiarazioni dell'opinionista, però, non sono per niente piaciuto a Tommaso che ha risposto: "Esprimo i miei pareri anche poco comodi, perché Giulia è mia amica. Parlo così perché non è la mia migliore amica, non è la persona che chiamo quando sono in difficoltà, non sa tutti gli affaracci miei. A volte ceniamo insieme o passiamo i pomeriggi insieme, ma non è la mia migliore amica".

