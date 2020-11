Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi cotto di Enrico Nigiotti: la reazione del Cantante di Amici

Gossip TV

Tommaso Zorzi ammette di avere una cotta per Enrico Nigiotti al Grande Fratello Vip, e il cantante di Amici replica sui social.

Tommaso Zorzi è tra i concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, dopo il gossip svelato da Giacomo Urtis, l’influencer si è lasciato scappare una confessione piccante su Enrico Nigiotti, che ha replicato al concorrente del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi cotto di Enrico Nigiotti?

Tra i concorrenti in lizza per la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è Tommaso Zorzi, acclamato dal popolo del Web e sostenuto dai telespettatori di Canale5. L’influencer non ha paura di esporsi e si trova spesso al centro delle polemiche, dando vita a momenti di sano trash ma anche a tanti spunti di riflessione. Nel corso dell’ultima Puntata, Tommaso si è scontrato con il padre di Massimiliano Morra, per poi accogliere con piacere l’ingresso di Giacomo Urtis a Cinecittà. Il noto chirurgo delle star è il primo ospite della Casa e porta con sé molti gossip succulenti sugli inquilini più famosi d’Italia. Attenzione però: non tutti sono reali, molti serviranno solo a mettere un po' di pepe tra i gieffinil.

Enrico Nigiotti replica a Tommaso Zorzi dopo le Confessioni al Gf Vip

La rivelazione su Rosalinda Cannavò ha messo in crisi l’attrice siciliana, che ha iniziato a pensare alla sua relazione e a farsi prendere dallo sconforto. Mentre il fidanzato di Rosalinda lancia accuse alla redazione, spiegando di non poter raggiungere l’amata per tranquillizzarla, Urtis rivela al gruppo l’ennesimo scoop rivelando che un noto cantante si è innamorato di Tommaso. L’influencer ha confessato che gli sarebbe piaciuto scoprire che il cantante misterioso fosse Mahmood, aggiungendo che nella sua top three ci sono anche Enrico Nigiotti e Damiano dei Meneskin. Sentendosi tirare in ballo, il cantante di Amici ha replicato a Zorzi con un tweet molto divertente ringraziando il concorrente del Gf Vip. Il gossip su Tommaso sarà confermato in Puntata oppure si tratta di depistaggio da parte di Urtis? Nel frattempo, l'influencer si è lasciato andare a qualche confessione scomoda sulla nuova arrivata Selvaggia Roma, portando a galla un vecchio pettegolezzo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.