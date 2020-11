Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi confessa a Giulia Salemi: "Io non faccio alleanze qui dentro" (VIDEO)

Gossip TV

L'influencer si lascia andare a un lungo sfogo dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Ieri, lunedì 9 novembre 2020, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra i protagonisti della serata anche Tommaso Zorzi che si è confrontato in diretta con Alba Parietti per il rapporto speciale nato nella Casa con Francesco Oppini.

La confessione di Tommaso Zorzi sulle nomination al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, che ha visto la squalifica di Stefano Bettarini e l'eliminazione di Paolo Brosio, Tommaso si è lasciato andare a una lunga confessione con Giulia Salemi sulle nomination. "Io se un domani Stefania mi facesse qualcosa non mi farei nessun problema a nominarla ma nessuno" ha dichiarato l'influencer milanese alla nuova gieffina.

"Io non ho un patto, un'alleanza, io Fra (Francesco Oppini ndr) l'ho nominato eh" ha aggiunto Zorzi "Non è che se ho un rapporto con una persona poi non la nomino. Se io ho una buona motivazione per nominarla lo faccio, con tutto che oggi io Massimiliano non l'ho nominato perché non mi piace quando il gruppo è contro una persona". "Certo ti capisco" ha prontamente replicato la Salemi.

"A me dispiace davvero per Massimiliano. Tutto il gruppo contro una persona no, è brutto!" ha continuato Giulia. "Io non l'ho nominato proprio per questo. Io ho nominato sempre persone diverse. Non mi sono mai accanito contro qualcuno. Non è un gioco al massacro. Io non faccio alleanze qui dentro" ha concluso Tommaso spiegando il suo piano di gioco.

