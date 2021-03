Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi con Stefania Orlando e Francesco Oppini: nessun progetto con Maria De Filippi

Gossip TV

Tommaso Zorzi mette a tacere i rumors sulla collaborazione con Maria De Filippi dopo il Grande Fratello Vip, e rivede Stefania Orlando e Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, sarà uno dei nuovi giudici di Amici? L’influencer milanese mette a tacere i rumors su una possibile collaborazione con Maria De Filippi, mentre riunisce il ‘Golden Trio’. Non è da escludere che Zorzi stia pensando di creare un nuovo format con gli amici Stefania Orlando e Francesco Oppini, e il popolo di Twitter impazzisce all’idea.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi non lavorerà con Maria De Filippi

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione lunghissima, che ha costretto l’influencer milanese a compiere un viaggio pieno di emozioni che lo ha portato a scavare ancora più in profondità scoprendo nuovi lati di sé. Nella Casa più spiata d’Italia, Zorzi ha espresso tutta la sua stima per Maria De Filippi, confessando che pur di collaborare con lei è pronto a fare fotocopie e portare il caffè a tutta la redazione. Queen Mary ha fatto una sorpresa a Tommaso, collegandosi con Cinecittà e mettendo alla prova le sue capacità, per poi dichiarare la sua stima per il giovanissimo gieffino. Da diverse settimane, data la stima reciproca dimostrata tra la De Filippi e Zorzi, si vocifera che Tommaso potrebbe far parte del cast di Amici stando alle indiscrezioni lanciate da Il Messaggero. I fan del vincitore del reality show di Canale5 hanno ritweettato la news, al punto da attirare l’attenzione di Tommaso che ha deciso di chiarire una volta per tutte. "Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre”, ha scritto l’influencer su Instagram. Tutti quelli che sognavano di vedere Zorzi al fianco di Maria dovranno attendere, ma per un progetto che sfuma potrebbe essercene un altro che è pronto a vedere la luce.

Grande Fratello Vip, nuovo progetto per il Golden Trio?

Nella Casa del GF Vip, Tommaso ha stretto un legame fortissimo con Stefania Orlando e Francesco Oppini formando così il Golden Trio. Gli ex inquilini di Cinecittà si erano ripromessi di coltivare questo rapporto anche lontano dalle telecamere e la parola sembra essere stata mantenuta. Poche ore fa, infatti, Oppini e Orlando hanno raggiunto l’amico che ha annunciato su Instagram: “Si riunisce il Sacro Zorzando Impero. Possiamo ufficializzare che Lazzaro si occuperà di Stefania Orlando, sono contentissimo. C’è anche Francesco Oppini”. Dal momento che i tre gieffini possono vantare un’innata complicità, non è escluso che nel futuro si possa dar vita ad un programma tutto nuovo condotto proprio da Stefania, Francesco e Tommaso. Del resto, ricordiamo che il Gf Vip Late Show interamente scritto e diretto dal milanese ha raccolto un successo strepitoso!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.