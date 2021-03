Gossip TV

In diretta Instagram con Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi rivela di aver scoperto del finto attacco omofobo di Iconize e si lascia andare a commenti velenosi sull'ex.

Mentre Tommaso Zorzi era recluso nella casa del Grande Fratello Vip, il suo ex fidanzato Iconize è finito al centro dei riflettori a causa della confessione di Soleil Sorge. Il video maker si è visto costretto ad ammettere di aver finto un attacco omofobo ai suoi danni, e ora sembra che Zorzi sia venuto a conoscenza dello scandalo. Ecco la reazione del vincitore della quinta edizione del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi scopre la verità su Iconize?

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e si gode il ritorno a casa, stretto dall’amore di amici e familiari. L’influencer milanese ha rifiutato L’Isola dei Famosi, forse perché ancora provato dalla lunga permanenza a Cinecittà o forse perché concentrato su qualche progetto top secret. Nel frattempo, Zorzi si tiene in contatto con i coinquilini della Casa più spiata d’Italia ed è proprio mentre si trova in diretta Instagram con Elisabetta Gregoraci, che il gieffino si lascia andare ad una confessione.

“Amore oggi ho scoperto delle cose e sono rimasto sotto shock. Cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Hai presente essere sconvolto? Ecco così tesoro. Io sono scioccato, davvero choc, io morto per terra tipo che dicevo oh mio Dio. Cioè shock. Voglia di visibilità? Però ti posso dire una cosa? Oltre a questa cosa ha fatto una figura di me**a. Davvero una figuraccia così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone”, ha rivelato Zorzi sottolineando che questa scoperta non ha nulla a che fare con il Gf Vip.

In molti hanno pensato che Tommaso fosse stato messo al corrente dello scandalo che ha coinvolto il suo ex fidanzato Iconize. Il video maker, grazie alla soffiata di Soleil Sorge, è stato costretto ad ammettere di aver finto un attacco omofobo per poi sparire dai radar per qualche periodo. Ora, Iconize è tornato sui social ma molti amici gli hanno voltato le spalle!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.