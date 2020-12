Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi attacco durissimo a Platinette: "Mi fa schifo"

Gossip TV

L'influencer milanese contro il conduttore radiofonico e le sue prese di posizioni nei confronti della comunità gay.

Il primo ospite nel talk show di Gabriele Parpiglia, Seconda Vita, è stato l'influencer milanese, attuale protagonista del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. IL gieffino è stato intervistato dal giornalista al debutto della seconda stagione del programma in onda su Real Time. Tra una confessione e l'altra, Tommaso si è esposto duramente contro Platinette, definendolo "un criminale" .

Gf Vip, Tommaso Zorzi: "Platinette mi fa schifo, è un criminale"

"Platinette ha detto che è stanco del vittimismo LGBT - ha dichiarato Tommaso - e che la legge contro l’omofobia è un bavaglio. Mi fa schifo. Non puoi sputare su una battaglia grazie alla quale tu puoi essere in tv a fare quello che fai, perché se nessuno combatteva per i diritti, tu non potevi fare Platinette e non potevi monetizzare questo personaggio."

"Dall’alto del tuo appartamento in centro a Milano parli di vittimismo, vai in Sicilia, vai in Calabria, ma anche in Veneto, nei paesini a vedere cos’è veramente il vittimismo gay, sono ragazzini che hanno il terrore non solo di uscire di casa, ma anche di parlare con i genitori. Quindi se parli di vittimismo gay sei un po’, passami il termine, un criminale”.

Parole durissime quelle di Zorzi contro lo conduttore radiofonico Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, in arte Platinette, spesso ospite dei talk show televisivi di Mediaset. Anche durante il reality, l'influener milanese aveva espresso la sua opinione tutt'altro che positiva, riferendosi a determinate dichiarazioni dello showman, non sempre in linea con la comunità gay:

“Non conosco un gay a cui piaccia Platinette, la comunità LGBT non vuole Platinette né si sente rappresentata da ciò che dice. E’ contrario alla legge contro l’omofobia, alle unioni civili ed alle adozioni. Platinette piace solo a quelle quattro checche di regime e tutto ciò che dice viene preso da esempio dagli omofobi, che possono dire al figlio gay ‘Vedi, l’ha detto Platinette!’. Se Mauro Coruzzi ora è Platinette lo deve a chi prima di lui ha combattuto”.