Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a Rosalinda Cannavò: "Devi lasciare Giuliano, uno che ti manda un video così lo sposi?"

Tommaso consiglia a Rosalinda di lasciare Giuliano dopo il video che le ha inviato al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi continua a punzecchiare e provocare i vari concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo aver detto la sua sulla neo coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l'influencer milanese si è lasciato andare con Rosalinda Cannavò consigliandole di lasciare il suo fidanzato Giuliano.

Il consiglio di Tommaso Zorzi a Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giuliano ha mandato un romantico video a Rosalinda per il loro anniversario, ma soprattutto per farle sentire tutto il suo sostegno. Un filmato che è stato criticato da Tommaso che, senza mezzi termini, ha consigliato alla giovane attrice di mollare il suo fidanzato.

Complice qualche bicchiere di vino, Zorzi è tornato a punzecchiare la Cannavò: "Rosalinda ti posso dare un consiglio? Amore, lo devi lasciare. Ma hai visto quel video? Ma uno che ti manda un video così tu lo sposi? Io lo querelo!". E ancora: "Amore, i droni, la chiesa, la via…ma chi è l'assessore di Regione? Ma amore tu puoi stare con uno che fa i video per il turismo della Sicilia? A te fa piacere a te ti arrapa uno così?". Il tutto è avvenuto tra le risate delle altre concorrenti che, nonostante il poco tatto di Tommaso, non riuscivano a restare serie.

Tommaso, senza neanche rendersene conto, ha toccato un tasto dolente per Rosalinda, che diverse volte ha rivelato di essere confusa sul suo rapporto con Giuliano. La giovane attrice ha sicuramente apprezzato il video del suo fidanzato, ma si aspettava di ricevere finalmente una risposta alla sua proposta: "Io volevo vederlo. Alfonso dice che lavora troppo, però poteva venire. Io dico tutto quello che penso, sempre nel rispetto suo, però lui non ha risposto alla mia domanda. Mi ha fatto un video bellissimo, straordinario, pazzesco. Ok tutto. Bellissimo per carità, il contenuto stupendo, straordinario. Però io credo di essere stata anche molto chiara nei miei dubbi. Lui che ha detto? Che ne parleremo fuori, non ha risposto alla mia domanda" ha ammesso la Cannavò.

