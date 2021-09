Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti rivela: "Non avevo più una vita. Ho avuto problemi anche io con..."

Gossip TV

La confessione inedita di Tommaso al Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo la terza puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il giovane Tommaso Eletti si è lasciato andare a delle dichiarazioni inedite riguardanti il suo passato.

Tommaso Eletti si confida con Nicola Pisu al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, nella Casa è scoppiato il caos. Gianmaria Antinolfi ha minacciato di abbandonare il gioco e dichiarato di voler querelare Soleil Sorge per le pesanti dichiarazioni rilasciate in puntata, mentre Tommaso si è lasciato andare a una confessione inaspettata circa il suo passato.

Parlando con Nicola Pisu, come riportato da Biccy, Tommaso ha ammesso: "Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito".

Il giovane concorrente del Gf Vip ha poi continuato spiegando come ha vissuto quel periodo difficile: "Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure lì. Io gli anni in cui sono stato bocciato a scuola era per quello. Sono stato in una comunità a Roma, è sull’Appia. Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Io non dormivo lì, andavo 3 volte a settimana e mi aiutavano, ma non è servito sul serio. Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo. Io calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne".

