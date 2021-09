Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti replica alle critiche: "Battibecchi inutili"

Gossip TV

Tommaso finisce al centro delle polemiche prima di entrare nella Casa del Gf Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ancora deve iniziare e Tommaso Eletti è già finito al centro delle polemiche. Il motivo? Alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex protagonista di Temptation Island sulle due nuove opinioniste del reality show, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

La verità di Tommaso Eletti

Le dichiarazioni di Tommaso sulle due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, il ragazzo alla domanda "Cosa ne pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?" avrebbe risposto "Ma io non so nemmeno chi siano". Affermazioni che non sono passate inosservate a Sonia Bruganelli.

La nuova opinionista del Gf Vip, infatti, è prontamente intervenuta sui social per commentare ironicamente la partecipazione di Tommaso al reality di Signorini: "Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli [...] ha una storia bella e importante. Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire".

Stanco delle accuse e delle critiche, Tommaso ha poi deciso di intervenire per chiarire la situazione: "La domanda era chi temo più tra le due. Io ho detto la verità, che non le conosco perchè non guardo la Tv e perché non ho mai guardato questi programmi". E ancora: "Io non faccio mai questi battibecchi inutili, ma se questo (si riferisce ad Amedeo Venza ndr) scrive cavolate va detto".

