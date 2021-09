Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti: "Nella Casa non vorrei mai trovare Guendalina Tavassi" (VIDEO)

Gossip TV

Il video di presentazione ufficiale di Tommaso Eletti.

Tommaso Eletti è un concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nelle ultime ore, la produzione del reality show di Alfonso Signorini ha pubblicato sui social il video di presentazione ufficiale dell'ex protagonista di Temptation Island.

Il video di presentazione di Tommaso Eletti: le dichiarazioni prima del Gf Vip

Cresce l'attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021. Tra i concorrenti che entreranno nella famosa Casa di Cinecittà anche Tommaso Eletti. "Chi non vorrei mai trovare nella Casa? Guendalina Tavassi" ha dichiarato l'ex giovane protagonista di Temptation Island nel video di presentazione ufficiale.

Il giovane concorrente del Gf Vip 6 ha poi smentito di voler trovare l'amore nella Casa: "Mi sono appena lasciato con la mia ragazza, ero molto innamorato. Non credo riuscirò a innamorarmi così. L'amore non si cerca, arriva da solo. Se arriva non è che lo rifiuto".

L'annuncio della partecipazione di Tommaso al Grande Fratello Vip è stata tra le più discusse. Dopo Selvaggia Lucarelli e l'opinionista Sonia Bruganelli, anche Valentina Nulli Augusti ha commentato l'ingresso del suo ex nella Casa: "Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso".

