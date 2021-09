Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti corteggia una concorrente prima dell’ingresso in Casa?

Gossip TV

Una foto di Tommaso Eletti in compagnia di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip fa indispettire i fan.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip e un gossip bollente fa indispettire i fan. Tommaso Eletti, dato come concorrente certo del reality show di Alfonso Signorini, è stato pizzicato in compagnia di Clarissa Hailé Selassié, una delle tre principesse etiopi che sarà presente in Casa.

Tommaso Eletti corteggia una concorrente del Gf Vip?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip prederà il via lunedì 13 settembre 2021, con la messa in onda della prima puntata su Canale5. Nelle ultime settimane si è parlato del cast scelto da Alfonso Signorini, e arriva la conferma delle prime cinque concorrenti pronte a varcare la porta rossa di Cinecittà, grazie agli indizi disseminati dalla redazione del programma sul profilo ufficiale Instagram. Sembra che Signorini abbia messo gli occhi anche su tre principesse etiopi famose sui social, ovvero Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia.

Poche ore fa, Clarissa è stata immortalata insieme a Tommaso Eletti, anche lui dato per certo nel cast del Gf Vip. A diffondere la notizia è stata Deianira Marzano, che ha insinuato che Tommaso stia creando un precedente da sfruttare durante il percorso al reality show, grazie alla vicinanza con la principessa Hailé Selassié. Dopo l’esperienza a Temptation Island, l’Eletti è single e non è riuscito a riconquistare la sua ex Valentina Nulli Augusti, che ha voltato pagina con un avvenente tentatore che sta frequentando a tempo pieno.

Così, single e giovane, Tommaso potrebbe voler sfruttare la presenza di Clarissa per creare una love story al Gf Vip, che sappiamo essere uno degli argomenti preferiti dal pubblico del programma. Mentre i dubbi sul giovane romano crescono a dismisura, sembra che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ci siano parecchie tensioni, dovute all’incompatibilità caratteriale, che potrebbero sfociare in scintille durante la diretta.

