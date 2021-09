Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti attratto da Soleil Sorge: "Mi ha colpito"

Gossip TV

La confessione di Tommaso su Soleil.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Gianmaria Antinolfi, Tommaso Eletti si è lasciato andare a delle considerazioni sulle concorrenti del reality show di Alfonso Signorini rivelando di essere rimasto colpito dall'influencer Soleil Sorge.

Tommaso Eletti interessato a Soleil Sorge, la confessione al Gf Vip

Tutti pazzi per Solei! Proprio nelle ultime ore, Gianmaria ha confessato nella Casa del Grande Fratello Vip di essere stato innamorato dell'influencer italo-americana: "Non è che eravamo fidanzati, però c’è stato qualcosa tra noi. Abbiamo iniziato a frequentarci. Poi io ho iniziato a sentire delle cose per lei. [...] Sono stato innamorato di lei".

A quanto pare, però, Antinolfi non sarebbe l'unico ad avere un interesse per la bella Sorge visto che anche il giovane Tommaso ha rivelato di essere rimasto colpito dall'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne: "Chi mi piace tra le ragazze qui? Oddio io fuori ho una situazione. Ho una ragazza che vorrei conoscere meglio quando esco, poi non si sa mai. Sophie Codegoni? No lei non mi piace sono serio. Comunque a me non attirano soltanto le ragazze grandi, ma anche quelle giovani. L’unica che mi ha colpito tra tutte qua dentro è Soleil, non solo di bellezza".

Scoppierà qualcosa tra Soleil e Tommaso? Intanto, vi ricordiamo che la seconda puntata del GF Vip andrà in onda domani, venerdì 17 settembre in prima serata su Canale 5, e vedrà l'ingresso degli ultimi concorrenti della sesta edizione.

