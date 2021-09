Grande Fratello Vip: Tommaso Eletti al centro delle critiche per le parole sulle opinioniste, la reazione di Sonia Bruganelli

Gossip TV

L'opinionista Sonia Bruganelli commenta la partecipazione di Tommaso al Gf Vip.

È tutto pronto per la prima puntata della sesta stagione del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 13 settembre su Canale 5. Tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà anche l'ex protagonista di Temptation Island, Tommaso Eletti, che nelle ultime ore è finito al centro di numerose polemiche.

Sonia Bruganelli lancia una frecciata a Tommaso Eletti prima del Gf Vip

Tommaso Eletti è un concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La partecipazione dell'ex discusso protagonista di Temptation Island è stata commentata anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha criticato la scelta di Alfonso Signorini di farlo entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, Tommaso avrebbe fatto una gaffe ancora prima di entrare nella Casa del Gf Vip. Alla domanda "Cosa ne pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?", il giovane romano avrebbe risposto: "Ma io non so nemmeno chi siano". Affermazioni che non sono per niente piaciute ai telespettatori e che non sono passate inosservate all'opinionista Sonia Bruganelli.

La Bruganelli, infatti, ha deciso di intervenire sui social e lanciare una bella frecciata al giovane concorrente del Grande Fratello Vip. "Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante. Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire" ha dichiarato la nuova opinionista parlando di Tommaso.

